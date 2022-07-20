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شؤون فلسطينية

العمادي يعلن موعد صرف منحة قطر للأسر المتعففة بغزة عن شهر يوليو

العمادي يعلن موعد صرف منحة قطر للأسر المتعففة بغزة عن شهر يوليو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 21/07/2022م.

وأوضح السفير العمادي وفق بيان للجنة نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.


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