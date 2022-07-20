أبو هولي: إجراء انتخابات اللجان الشعبية في المخيمات تشكل رافعة لها

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، أن اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات الفلسطينية تشكل عصب المخيم وعامل اسناد ودعم للاجئين الفلسطينيين لافتا الى ان الاستمرار في اجراء انتخابات اللجان الشعبية في المخيمات تشكل رافعة لها، وعامل إيجابي تصب في مصلحة المخيم .وأضاف خلال لقائه مساء اليوم في اجتماعين منفصلين برئيسي وأعضاء اللجنتين الشعبيتين المنتخبتين في مخيمي عسكر القديم وقلنديا ، بان دائرة شؤون اللاجئين حريصة كل الحرص بان تبقى اللجان الشعبية للخدمات قوية وقادرة على خدمة المخيمات وعلى مواجهة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، لافتاً الى ان الدائرة تسخر كل إمكاناتها لتحقيق ذلك في اطار تعزيز المقاربة التشاركية التي تسعى الدائرة لتطويرها لعمل اللجان مع المؤسسات المجتمعية الناشطة داخل المخيمات.وبحث الاجتماعين أوضاع اللاجئين في المخيمين واحتياجاتهم والمشاريع ذات الأولوية لكلا المخيمين والعقبات التي تعترض عمل اللجنتين، وتعزيز علاقتهما مع الاونروا كما بحث الاجتماعين الية توسيع المشاركة المجتمعية في المخيمات في تحديد احتياجاتهم، وانخراطهم في العمل الشعبي الذي تقوده اللجان ودائرة شؤون اللاجئين .ووضع د. أبو هولي رئيسي وأعضاء اللجنتين في صورة تحركات دائرة شؤون اللاجئين مع الدول العربية المضيفة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على (أونروا) وعد المساس بتفويضها، كما وضعهم في صورة النقاشات التي دارت في اجتماعات اللجنة لاستشارية والتوصيات الصادرة عنها خاصة فيما يخص تعزيز شراكات (أونروا) مع المنظمات الدولية بالاستناد للمادة 18 من القرار 302 التي تؤكد على حث المانحين بدعم (أونروا) من خلال تقديم مساهمات على شكل مساعدات وليس نيابة عنها .وتطرق د. أبو هولي خلال الاجتماعين لمخرجات ونتائج مؤتمر التعهدات للدول المانحة لـ (أونروا) الذي عقد في نيويورك في حزيران الماضي والذي خرج بتعهدات مالية بقيمة 160 مليون دولار وان كانت غير كافية لسد العجز المالي الا ان المؤتمر شكل منبراً لدعم الاونروا سياسياً .واكد بان تحرك الدائرة سيكون على المستوى العربي من خلال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع القادم، مؤكداً بان تحركاً فلسطينيناً مع الدول المضيفة لانجاح مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للأونروا على المستوى الوزاري الذي سيعقد على هام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (77) لحشد الموارد المالية لدعم الاونروا وكذلك لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض عمل الاونروا لثلاث سنوات جدد تبدأ من 20 حزيران 2023 الى 20 حزيران 2026 .وهنأ د. أبو هولي كل من رئيس وأعضاء لجنة مخيم عسكر القديم ورئيس وأعضاء لجنة قلنديا على الثقة التي منحها لهم للاجئون الفلسطينيون بانتخابهم وحصولهم على على الأصوات، مباركاً لهم نجاح العرس الديمقراطي في المخيمين الذي شارك فيها الى جانب أعضاء الجمعية العمومية حشد كبير من أبناء المخيمين وممثلي المؤسسات والمنظمات الاهلية والمراكز النسوية واتحادات الشباب ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصةواكد ان نجاح الانتخابات تعود الى الى الثقة العالية بدائرة شؤون اللاجئين لدي المؤسسات والمنظمات المجتمعية واللاجئين في المخيمات وقناعتهم الراسخة بأهمية العملية الديمقراطية في اختيار الأنسب بعدما اثبتت التجربة في العامين الماضيين نجاح عمل اللجان المنتخبة في خدمة اللاجئين والنهوض بواقع المخيمات لافتا الى ان الانتخابات تخلق جو المنافسة الإيجابية في اختيار الأنسب لخدمة اللاجئ والمخيم ، والتي من شانها تعزيز قيم المساءلة والشفافية .ومن جهتهم عبرت اللجنتين وأعضاء اللجان على أهمية الشراكة والتنسيق والفاعل ما بين الدائرة واللجان، والذهاب نحو أفكار إبداعية لتطوير العمل والأنظمة والإجراءات.فمن جهته قال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عسكر القديم ماجد أبو كشك بان الانتخابات كانت محطة مهمة ونحن الان مقبلين على مزيد من العمل لتعزيز العمل التشاركي واجراء نموذج محوسب لاعمال اللجنة بالتعاون والشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين والذي سيساهم في تعزيز قيم الإيجابية في العمل وفي خدمة المخيم واللاجئين معاً .وبدوره أكد امين سر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا رائد فايز بان هذا الاجتماع مقدمة لاجتماعات أخرى، تنسيقية، لوثيق العلاقة مع الدائرة بما يخدم المخيمات وقضايا اللاجئين والعمل على استنهاض العمل في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين.وقد حضر اللقاء وكيل الدائرة أنور حمام ومدير عام المخيمات السيد ياسر أبو كشك ومدراء المخيمات السيد محمد عليان والسيدة نسرين طوقان والسيدة نانسي أبو غويلة.الجدير ذكره ان دائرة شؤون اللاجئين بناء على توجيها رئيسها د. أبو هولي بإجراء انتخابات اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات المحافظات الشمالية ، حيث أنجزت انتخابات مخيمات جنين ومخيم عسكر القديم ومخيم قلنديا وأخرى ومن المتوقع ان تنهي جميع اللجان الشعبية للخدمات انتخاباتها في نهاية العام لضخ دماء جديدة واستنهاض عملها تحت اشراف دائرة شؤون اللاجئين .