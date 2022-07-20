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إلغاء الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود واختيار نتنياهو بالإجماع لترأس الحزب

إلغاء الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود واختيار نتنياهو بالإجماع لترأس الحزب
زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ألغت لجنة الرقابة والانتخابات  بحزب الليكود  أمس الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب، وأعلنت أن بنيامين نتنياهو سيستمر في منصبه ويترشح لرئاسة الوزراء في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين. 

وأكدت لجنة الرقابة أن الحزب سيجري انتخابات تمهيدية لبقية المقاعد في القائمة، في 3 آب/ أغسطس المقبل.

وبحسب موقع ( i24NEWS) كان المشرع يولي إدلشتاين قد انسحب من الانتخابات التمهيدية في أواخر يونيو/حزيران المنصرم - متذرعًا بالحاجة إلى وحدة الحزب - تاركًا نتنياهو دون منازع لقيادة الليكود.

وجاء قرار إلغاء الانتخابات التمهيدية وإعلان فوز نتنياهو بعد انتهاء المهلة المحددة للمرشحين لإعلان نيتهم الترشح، والذي حدد أمس الإثنين.

 ومن المتوقع تأجيل الانتخابات التمهيدية بسبب نقاش حزبي داخلي حول الطريقة الانتخابية لجزء من قائمة الليكود.

في حين أن أعضاء الليكود المسجلين البالغ عددهم 140 ألفًا ينتخبون أغلبية قائمة الكنيست، يتم حجز عشرة مقاعد لمرشحين لأول مرة من مناطق إقليمية، يتم اختيارهم مباشرة من قبل لجنة الليكود المركزية التي يبلغ عدد أعضائها حوالي 4000 عضو.

وقاد نتنياهو الحزب لمدة 23 عامًا، مقسمًا على فترتين، وبشكل مستمر منذ عام 2005 الآن زعيم المعارضة، أمضى أكثر من 15 عاما كرئيس للوزراء، وهو أطول رئيس وزراء في إسرائيل.

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