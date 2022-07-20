شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين اقتحام أحد المستوطنين لمسجد في القدس

المفتي العام يدين اقتحام أحد المستوطنين لمسجد في القدس
الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب المسجد الأقصى المبارك الاعتداء الآثم الذي قام به مستوطن متطرف على مسجد سعد وسعيد في مدينة القدس وأدائه لطقوس تلمودية فيه.

وبيّن حسين أن الاعتداء على المساجد يتم في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المحتلة، وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين.

ونوه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع، ودعا المواطنين إلى إعمار المساجد، والذود عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم.

وطالب حسين الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، مناشداً الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنهما وحمايتهما ومقدساتهما من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية.

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