شؤون فلسطينية

غزة: لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث مع الداخلية الحالة الأمنية بالقطاع

غزة: لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث مع الداخلية الحالة الأمنية بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي، بغزة، جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، لبحث ومناقشة عددًا من الملفات والقضايا التي تتعلق بعمل الوزارة.

وحضر الجلسة رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقررها النائب د. عبد الرحمن الجمل، ورئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. سالم سلامة، والنائب د. يونس الأسطل، فيما رافق وكيل وزارة الداخلية عدد من أركان وزارة الداخلية.

واستمع النواب إلى شرح مفصل لطبيعة العمل في وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وتطورات الحالة الأمنية في قطاع غزة، والجهود المبذولة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في القطاع.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، بغزة، أهمية العمل لإيجاد حلول مبتكرة إلى جانب الحلول الأمنية لكافة الإشكالات التي قد تحدث بين الفينة والأخرى، سواءً سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بدورهم أكد النواب ضرورة تضافر الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق ذلك وفق القانون وما تقتضيه المصلحة العامة.

وشدد النواب على أن المجلس التشريعي، حريص دومًا لتشريع وسن القوانين والتي من شأنها الحفاظ على امن وسلامة المجتمع، وأنه منفتح على كل الاقتراحات التي تحصن الجبهة الداخلية والنسيج المجتمعي.

وبحث النواب مع مصلح والوفد المرافق له جهود الوزارة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث استعرض وكيل الوزارة في هذا الصدد وغيرها كمكافحة التشدد وبعض جرائم القتل.

وناقش خلال اللقاء جملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال كمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وبعض الشكاوى الواردة للجنة.

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