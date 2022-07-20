اندلاع حريق ضخم في تونس.. وإمدادات من الجزائر



بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة إن مجهودات السيطرة على حريق الجبل متواصلة وإن الأولوية الآن هي حماية التجمعات السكنية القريبة من مكان اندلاع الحريق.



رام الله - دنيا الوطنقدمت الجزائر مساء أمس الثلاثاء، مساعدات عاجلة إلى تونس وذلك بسبب اندلاع حريق ضخم، وقع في جبل بوقرنين في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إن العمل مستمر لإخماد الحريق ومحاصرة النيران، مشيرا إلى أنه اندلع في مكان صعب الوصول إليه؛ بسبب تضاريسه وانتشر في وقت قصير جدا ووصل إلى قمم الجبال بسبب شدة الرياح.وبحسب موقع (العين الإخباري) فقد أكد النصيبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن وحدات الإطفاء تواجه الحريق بكل الوسائل الضرورية وتتواجد 16 شاحنة إطفاء على عين المكان، كما تم الاستعداد لتفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث مع الحرص على توفير جميع الوسائل.وشدد على أن الأولوية القصوى هي إخماد النيران في المناطق المجاورة للمناطق السكنية المجاورة للجبال والحرص على سلامة المواطنين في منطقة برج السدرية وحمام الأنف بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.وأشار إلى أن هناك مخططا عمليا للتدخل بنجاعة مع تركيز شاحنات إطفاء تتولى حماية النقاط الحساسة على غرار محطة الإرسال الإذاعي والمنازل المجاورة للجبل.وأوضح أن الوضعية صعبة لكن انخفاض الرياح نسبيا قد يساعد على محاصرة النيران في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن جيش الطيران سيتولى القيام بطلعات جوية بداية من الساعات الأولى ليوم الأربعاء.وأكد أن الجزائر أرسلت حوامتين كبيرتين تابعتين لقواتها الجوية وعشرين شاحنة للحماية المدنية من الحجم الكبير للمساعدة في إخماد الحريق.