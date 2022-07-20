عربي

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا الحادث المروع بالمنيا

رام الله - دنيا الوطن
أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازي البرلمان العربي وصادق مواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب مصر، وأسر وعائلات ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم بين حافلة نقل جماعي وشاحنة على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد العسومي  تضامنه مع مصر في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة

صندوق النقد: المناقشات مع تونس &#34;مثمرة&#34; بشأن التوصل لاتفاق

صندوق النقد: المناقشات مع تونس "مثمرة" بشأن التوصل لاتفاق

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر

مصر: مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 في حادث مروع

مصر: مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 في حادث مروع

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبوظبي

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبوظبي

وقفة أمام البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط

وقفة أمام البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط

مرضى الكلى بليبيا في خطر.. توقف عمليات الغسيل لغياب الأدوية

مرضى الكلى بليبيا في خطر.. توقف عمليات الغسيل لغياب الأدوية

لن ننجرّ &#34;لفتنة عمياء&#34;.. &#34;حزب الدعوة&#34; العراقي يصف تسريبات المالكي بـ&#34;الاستراق&#34;

لن ننجرّ "لفتنة عمياء".. "حزب الدعوة" العراقي يصف تسريبات المالكي بـ"الاستراق"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية يستذكر الراحل غريب عسقلاني بندوتين في رام الله وغزة

ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية يستذكر الراحل غريب عسقلاني بندوتين في رام الله وغزة

العربية الفلسطينية: التوقيع الأمريكي على &#34;إعلان القدس&#34; استكمال لمشروع ترامب التصفوي

العربية الفلسطينية: التوقيع الأمريكي على "إعلان القدس" استكمال لمشروع ترامب التصفوي

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد في أسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام 2022

"الإحصاء": ارتفاع حاد في أسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام 2022

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

&#34;التنمية&#34; و(أونروا) تبحثان سبل التعاون المشترك بمجال خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية

"التنمية" و(أونروا) تبحثان سبل التعاون المشترك بمجال خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية

محمد حمادة: عملية القدس هي الإعلان الأوثق من الشعب الفلسطيني

محمد حمادة: عملية القدس هي الإعلان الأوثق من الشعب الفلسطيني

&#34;التربية&#34; تتوّج الفائزين بتحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين

"التربية" تتوّج الفائزين بتحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس المقبل

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس المقبل

منوعات

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

قد لا تصدّق مدة الرحلة التي نفذتها كايلي جينر بطائرتها الخاصة

قد لا تصدّق مدة الرحلة التي نفذتها كايلي جينر بطائرتها الخاصة

في أحدث ظهور لها..ياسمين رئيس مستمرة في مسلسل الجرأة

في أحدث ظهور لها..ياسمين رئيس مستمرة في مسلسل الجرأة

على خطى زملائه الفنانين..أحمد مجدي يستعرض عضلاته في الجيم

على خطى زملائه الفنانين..أحمد مجدي يستعرض عضلاته في الجيم

شاهد: عائلة الفنان راغب علامة تحدث ضجة بهذا الفيديو

شاهد: عائلة الفنان راغب علامة تحدث ضجة بهذا الفيديو

بإطلالة بسيطة..أول ظهور للفنانة جنيفر لوبيز بعد زواجها

بإطلالة بسيطة..أول ظهور للفنانة جنيفر لوبيز بعد زواجها

خبر سار لعشاق أغنية (بنت الجيران)..فما هو؟

خبر سار لعشاق أغنية (بنت الجيران)..فما هو؟

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها من إيطاليا بفستان جريء للغاية

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها من إيطاليا بفستان جريء للغاية

هل يكون فيلم (كيرة والجن) الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية؟

هل يكون فيلم (كيرة والجن) الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية؟

عربي

صندوق النقد: المناقشات مع تونس &#34;مثمرة&#34; بشأن التوصل لاتفاق

صندوق النقد: المناقشات مع تونس "مثمرة" بشأن التوصل لاتفاق

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر

مصر: مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 في حادث مروع

مصر: مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 في حادث مروع