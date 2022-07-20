عاجل

  • الصحة الإسرائيلية: تسجيل 6976 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولي

سريلانكا: البرلمان ينتخب رانيل ويكرمسينغه رئيساً جديداً للبلاد خلفاً للرئيس غوتايا راجاباكسا

سريلانكا: البرلمان ينتخب رانيل ويكرمسينغه رئيساً جديداً للبلاد خلفاً للرئيس غوتايا راجاباكسا
الرئيس السيريلانكي رانيل ويكرمسينغه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البرلمان السيريلانكي انتخاب رانيل ويكرمسينغه رئيساً جديداً للبلاد خلفاً للرئيس غوتايا راجاباكسا الذي فرّ من البلاد نتيجة احتجاجات شعبية ثم قدم استقالته.

وكان البرلمان السريلانكي بدأ، صباح اليوم (الأربعاء)، التصويت لاختيار رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين لخلافة غوتابا راجابكسا، الذي فر من البلاد بعدما اقتحمت حشود غاصبة القصر الرئاسي الأسبوع الماضي، فيما يتوقع المتظاهرون تشديداً للقمع بعد هذا التصويت.

وسيرث الفائز بالتصويت بلدا تنهشه أزمة اقتصادية كارثية تتسبب بنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وتفتقر الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة وتخلفت في أبريل (نيسان) عن سداد دينها الخارجي إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية، وتأمل التوصل إلى خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي. ويبلغ الدين الخارجي 51 مليار دولار.

ويحظى ويكريميسينغه بدعم حزب راجابكسا الذي يمتلك أكبر عدد من النواب في البرلمان، ولا يزال الرئيس السابق ماهيندا راجابكسا الشقيق الأكبر لوغوتابايا وزعيم العائلة، في البلاد وتفيد مصادر في الحزب أنه يمارس ضغوطاً على النواب لدعم رئيس الوزراء في الاقتراع الرئاسي.

وتظاهر آلاف الطلاب بعد ظهر الثلاثاء في العاصمة كولومبو احتجاجاً على ويكريميسينغه البالغ 73 عاماً والذي تولى رئاسة الوزراء ست مرات، وهم يعتبرونه حليفا لعائلة راجابكسا وحامياً لها.

وبصفته رئيسا بالانابة، مدد ويكريميسينغه حالة الطوارئ التي تمنح الشرطة والقوى الأمنية صلاحيات أكبر، وأمر الأسبوع الماضي بطرد المتظاهرين من الإدارات الرسمية التي احتلوها في وسط كولومبو.

أخبار ذات صلة

إلغاء الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود واختيار نتنياهو بالإجماع لترأس الحزب

إلغاء الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود واختيار نتنياهو بالإجماع لترأس الحزب

إلغاء رسوم أميركا على واردات الصين.. هل تخفف من حدة التضخم؟

إلغاء رسوم أميركا على واردات الصين.. هل تخفف من حدة التضخم؟

توتر &#34;صامت&#34; بين مالي وساحل العاج وألمانيا تدخل على الخط

توتر "صامت" بين مالي وساحل العاج وألمانيا تدخل على الخط

تسجيل إصابة بـ&#34;الموت الأسود&#34; في الصين

تسجيل إصابة بـ"الموت الأسود" في الصين

لابيد يكشف احتمالية اندلاع حرب مع (حزب الله).. لهذه الأسباب

لابيد يكشف احتمالية اندلاع حرب مع (حزب الله).. لهذه الأسباب

لابيد يحلق فوق منصة (كاريش).. ماذا قال؟

لابيد يحلق فوق منصة (كاريش).. ماذا قال؟

عند الحدود مع لبنان.. يائير لبيد يوجه تحذيراً لـ (حزب الله)

عند الحدود مع لبنان.. يائير لبيد يوجه تحذيراً لـ (حزب الله)

شاهد: صحفي إسرائيلي يتمكن من دخول مكة ومقترباً من الكعبة وجبل عرفة

شاهد: صحفي إسرائيلي يتمكن من دخول مكة ومقترباً من الكعبة وجبل عرفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين اقتحام أحد المستوطنين لمسجد في القدس

المفتي العام يدين اقتحام أحد المستوطنين لمسجد في القدس

غزة: لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث مع الداخلية الحالة الأمنية بالقطاع

غزة: لجنة الرقابة بالتشريعي تبحث مع الداخلية الحالة الأمنية بالقطاع

ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية يستذكر الراحل غريب عسقلاني بندوتين في رام الله وغزة

ملتقى فلسطين الخامس للرواية العربية يستذكر الراحل غريب عسقلاني بندوتين في رام الله وغزة

العربية الفلسطينية: التوقيع الأمريكي على &#34;إعلان القدس&#34; استكمال لمشروع ترامب التصفوي

العربية الفلسطينية: التوقيع الأمريكي على "إعلان القدس" استكمال لمشروع ترامب التصفوي

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد في أسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام 2022

"الإحصاء": ارتفاع حاد في أسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام 2022

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

تعرف على أسعار الخضراوت والفواكة في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضراوت والفواكة في أسواق قطاع غزة

الاحتلال يغلق مدخل بلدة كفل حارس

الاحتلال يغلق مدخل بلدة كفل حارس

منوعات

ابن حميد الشاعري في أقوى هجوم ضد حلمي بكر..فما القصة؟

ابن حميد الشاعري في أقوى هجوم ضد حلمي بكر..فما القصة؟

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

بعد صعودها الكوكب..رحمة رياض تصعد للقمر!

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب كتفني وحلقلي شعري وكان هيضرب عيالي بالرصاص

قد لا تصدّق مدة الرحلة التي نفذتها كايلي جينر بطائرتها الخاصة

قد لا تصدّق مدة الرحلة التي نفذتها كايلي جينر بطائرتها الخاصة

في أحدث ظهور لها..ياسمين رئيس مستمرة في مسلسل الجرأة

في أحدث ظهور لها..ياسمين رئيس مستمرة في مسلسل الجرأة

على خطى زملائه الفنانين..أحمد مجدي يستعرض عضلاته في الجيم

على خطى زملائه الفنانين..أحمد مجدي يستعرض عضلاته في الجيم

شاهد: عائلة الفنان راغب علامة تحدث ضجة بهذا الفيديو

شاهد: عائلة الفنان راغب علامة تحدث ضجة بهذا الفيديو

بإطلالة بسيطة..أول ظهور للفنانة جنيفر لوبيز بعد زواجها

بإطلالة بسيطة..أول ظهور للفنانة جنيفر لوبيز بعد زواجها

خبر سار لعشاق أغنية (بنت الجيران)..فما هو؟

خبر سار لعشاق أغنية (بنت الجيران)..فما هو؟

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها من إيطاليا بفستان جريء للغاية

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها من إيطاليا بفستان جريء للغاية

عربي

اندلاع حريق ضخم في تونس.. وإمدادات من الجزائر

اندلاع حريق ضخم في تونس.. وإمدادات من الجزائر

صندوق النقد: المناقشات مع تونس &#34;مثمرة&#34; بشأن التوصل لاتفاق

صندوق النقد: المناقشات مع تونس "مثمرة" بشأن التوصل لاتفاق

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر

مصرع 22 شخصا في حادث سير جنوب مصر