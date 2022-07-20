الصحة بغزة: تحسن ملحوظ في مستوى جودة مياه البحر وآمنيتها للسباحة



وأوضحت الصحة أن "آخر النتائج المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي المستمر للشاطئ لدورة يوليو 2022 تصنف نحو 70% من طول شاطئ محافظات غزة آمن للسباحة".



وفي ذات السياق، قال رئيس قسم مراقبة المياه م. أيمن الرملاوي إن التحسن الجديد في جودة الشاطئ يعود إلى وقف تصريف مياه الصرف الصحي من مضخة عامر الى الشاطئ وتحويلها الى محطة المعالجة.



فيما أوضح رئيس قسم النفايات والصرف الصحي المهندس سعيد العكلوك، العكلوك انه تم تنفيذ برنامج دوري لمراقبة جودة مياه الشاطئ وفقا للمواصفة الفلسطينية لجودة مياه شواطئ الاستحمام خلال موسم الاصطياف وذلك بالتعاون بين سلطة المياه وجودة البيئة مع وطاقم المنقذين البحريين من وزارة الحكم المحلي.



وأشار العكلوك أن من شأن التحسن في جودة مياه الشواطئ أن يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث بحسب منظمة الصحة العالمية فإن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والاذن وتجويف الأنف والجلد، إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.



وأكد العكلوك على ضرورة التزام جميع المصطافين عدم السباحة في المناطق الملوثة المعلنة لأجل صحتهم وسلامتهم.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها طواقم دائرة صحة البيئة بالتعاون مع طواقم المختبرالمركزي تشير إلى أن شواطئ قطاع غزة تشهد تحسناً ملحوظا في مستوى جودة مياه الشاطئ وآمنيتها للسباحة.