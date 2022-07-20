ملحم: لقاءٌ مرتقب بين اشتية ونظيره الأردني بشأن معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، أن لقاءً مرتقباً سيعقده رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، مع نظيره الأردني بشر الخصاونة.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الهدف من هذا اللقاء، "إيجاد حل سريع لأزمة معبر الكرامة، والتخفيف من معاناة المسافرين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن موعد الاجتماع لم يتحدد حتى الآن.وأضاف: "لكن على وقع هذه الأزمة هناك اتصالات تحري للتسريع لعقد هذا اللقاء"، منوهاً لوجود اقتراحات تتدحرج على وقع الأزمة، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تصعد من تنفيذ تلك الاقتراحات وتعطل فتح المعبر 24 ساعة".وتابع: "الحل يمكن في بسط سيطرة فلسطين على المعابر، والتحكم بحركة الدخول والخروج، وحتى يأتي هذا الحل النهائي لذلك الحين هناك تنسيقات بيننا وبين الأردن حتى نخفف من هذه الأزمة التي يسبب الاحتلال في تفاقهما".وكان اشتية، قال أمس الثلاثاء، إنه يجري التنسيق مع الأشقاء في الأردن، لحمل إسرائيل على فتح معبر الكرامة على مدار الساعة؛ من أجل التخفيف من معاناة المسافرين على المعبر في الذهاب والإياب.ودعا اشتية إلى ضرورة تحديد مَسرب خاص لمرور القادمين والمغادرين على المعبر، بشكل منفصل عن المعبر المخصص لمرور الشاحنات، والحركة التجارية؛ وذلك لتسهيل حركة المسافرين؛ الى حين العمل على فتح جسر دامية؛ الذي كان مفتوحا أمام المسافرين منذ عام 67.وكانت وزارة الداخلية الأردنية، كشفت أمس الاثنين، عن ترتيبات لجعل الدخول إلى الأردن عبر جسر الملك حسين عن طريق تذاكر تحجز مسبقاً إلكترونياً أو من مكاتب شركة النقل في عمّان، للتحكم في أعداد الموجودين على الجسر.وقالت الوزارة وفق ما نقل موقع (المملكة)، إنه "من المتوقع الانتهاء من هذه الترتيبات خلال أسبوعين"، موضحة أن الكوادر العاملة يتم تعزيزها باستمرار وهي جاهزة للعمل 24 ساعة في حال تجاوب الجانب الإسرائيلي.