نقيب الأطباء لـ "دنيا الوطن": سنسخر كافة إمكانياتنا لدعم نقابة المحامين وحرياتهم



وبين رئيس نقابة الأطباء أن نقابته رهن إشارة أي تحرك ميداني من نقابة المحامين، وجاهزون لعمل كل ما يلزم للوقوف مع المحامين الذين يمثلون الحريات.



خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة أن النقابة ستسخر كافة إمكانياتها لدعم قطاع نقابة المحامين في حال احتاجت لذلك.وقال صبحة في حديثه لـ"دنيا الوطن" إن "نقابة الأطباء لن تتحرك بأي خطوة أو أي إجراء طالما م يطلب منها ذلك مشيراً إلى أنها ستكون على استعداد تام لتلبية أي دعوة لوقفات اعتصاميه وحراكات لدعم مجمع النقابات المهنية".وأضاف "أن نقابة الأطباء تدعم الحريات الشخصية والحقوقية لكافة شرائح المجتمع ككل سواء أكان نقابي أم من عامة الشعب دون تفضيل أي منها على الأخرى".وأشار إلى أن نقابة الأطباء لبت اليوم دعوة نقابة المحامين لمشاركتها في وقفتها الاحتجاجية للمطالبة بحرياتهم وحقوقهم التي خرجوا من أجلها.