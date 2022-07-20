شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم
الرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن
ناشد ثلاثة موظفين في وزارة الصحة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس للنظر في ملفاتهم الوظيفية والتعيينات الحكومية، مطالبين إياه بالنظر في ملفهم ودرجتهم الوظيفية التي ما تزال على حالها منذ العام 2000، دون أي تغيير.

وأوضح المواطنون في مناشدتهم التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، أنهم عيُّنوا عام الـ2000 في الدرجة الوظيفية الخامسة، ولم يحدث أي تغيير على مسمياتهم الوظيفية المستحقة لهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا عدة مرات بطلب تغيير لدرجاتهم الوظيفية ولكن دون جدوى.

وفيما يلي نص المناشدة: 

فخامة الرئيس محمود عباس القائد العام ورئيس دولة فلسطين ... حفظه الله ورعاه

الموضوع :  درجات مستحقة 

نهديكم أطيب التحيات متمنين لكم دوام الصحة والعافية وبتوجيهاتكم الحكيمة وحرصكم الشديد على احقاق الحق والإنصاف لكل أبناء الوطن.

نحن الموقعون أدناه موظفون في وزارة الصحة منذ سنة 2000  ومنذ الانقسام البغيض في عام 2006 وقد تم تعييننا على الدرجة الخامسة ولا زلنا على نفس الدرجة حتى هذا التاريخ ولم نتلق أي درجة من درجاتنا المستحقة حتى تاريخه، مع العلم أننا تقدمنا عشرات المرات عند السيد/عائد الوحيدي مسؤول شؤون الموظفين في غزة، ولم نحصل على أي درجة، وفي كل مرة نذهب إليه للمراجعة يقول لنا أنه بعث لنا طلب بالدرجة وحتى الآن لم يحدث أي استجابة بالرغم أننا تقدمنا مع العديد من الزملاء وأغلبهم حصلوا على درجاتهم وعلاواتهم إلا نحن.

لذلك نناشد سيادتكم بإنصافنا من الظلم الواقع علينا فهذا حقنا وحق أبنائنا، وها نحن قد شارفنا على التقاعد لبلوغنا سن الستين أملين من سيادتكم إنصافنا ورفع هذا الظلم عنا وتسوية حقوقنا من درجات وعلاوات أسوة بزملائنا الذين تلقوا مستحقاتهم.

نرجو من سيادتكم بالتكرم بالمساعدة بإصدار تعليماتكم لجهة الاختصاص بهذا الموضوع ... داعين الله عز وجل لكم بتمام الصحة والعافية  وأن يسدد خطاكم لما فيه الخير للوطن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الموقعون:

سامي عمر عبد المجيد عبد الباقي

رقم الهوية 411632102

رقم الوظيفة 42184

حاتم محمد عبد ربه أبو ريالة

رقم الهوية 931361075

رقم الوظيفة 44289

طلال محمد طه عوض

رقم الهوية 901851385

رقم الوظيفة 42634

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