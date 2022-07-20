سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا
نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله، إن دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.
وقال المصدر: إن الجمهورية العربية السورية تذكر أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عملياً مع سوريا منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف، ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن قبل ثلاثة أسابيع، انتهاء العلاقات بين أوكرانيا وسوريا، مضيفا أن "ضغوط العقوبات" على دمشق الحليفة لموسكو "ستزداد شدّة".
يأتي ذلك بعدما أعلنت سوريا اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين لتكون أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 شباط / فبراير يومين قبل بدء الغزو.
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