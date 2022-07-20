سوريا تصدر قراراً بشأن العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن قبل ثلاثة أسابيع، انتهاء العلاقات بين أوكرانيا وسوريا، مضيفا أن "ضغوط العقوبات" على دمشق الحليفة لموسكو "ستزداد شدّة".



