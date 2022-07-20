قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في بلدة دورا جنوب الخليل.وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة كنار في بلدة دورا واعتقلت المواطن والأسير المحرر نايف الرجوب (64 عاما)، كما داهمت عددا من الاحياء في البلدة واعتقلت الأسيرين المحررين كامل جاسر اقطيل (31 عاما)، وايمن سلامة الدرابيع.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين آخرين خلال اقتحامها المخيم، وهم: علي مصلح (48 عاما)، ونجله محمد (20 عاما)، ومحمد كاظم أبو عجمية (21 عاما)، وهيثم موسى أبو عجمية (55 عاما)، وذلك بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.