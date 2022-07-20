بيت لحم: الاحتلال يصيب شاباً بجراح خطيرة ويعتقل أربعة آخرين بمخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الأربعاء، شاب بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال، واعتقل أربعة آخرون في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر أمنية قولها، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب برصاصة في الصدر وخرجت من الظهر، نقل الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، وصفت حالته الصحية بالخطيرة.وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين آخرين خلال اقتحامها المخيم، وهم: علي مصلح (48 عاما)، ونجله محمد (20 عاما)، ومحمد كاظم أبو عجمية (21 عاما)، وهيثم موسى أبو عجمية (55 عاما)، وذلك بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.