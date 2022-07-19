كيف تبــدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء؟



وأضاف العلامي: "انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، ويستمر تأثير الكتلة الحارة بشكل متفاوت حتى الأسبوع المقبل".



ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإنه يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتابعت: "أما الخميس، يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".



رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي ليث العلامي، مساء يوم الثلاثاء، إن "ثمة توقع بانخفاض درجات الحرارة في فلسطين يوم الأربعاء".