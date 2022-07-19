شؤون فلسطينية

الكونغرس الأمريكي يطالب بلينكن برفض تسمية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بـ "الإرهابية"

الكونغرس الأمريكي يطالب بلينكن برفض تسمية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بـ "الإرهابية"
الكونغرس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
طالب 22 عضو كونغرس أميركي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجيتهم انطوني بلينكن، برفض التصنيف الإسرائيلي لـست مؤسسات حقوقية فلسطينية بارزة بـ "الإرهابية".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صنفت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها عضو الكونغرس أيانا بريسلي برفقة 21 عضوًا آخر إن المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي استهدفتها التصنيفات الإسرائيلية تعمل بشكل مباشر مع النساء والفتيات الفلسطينيات والأطفال وأسر الفلاحين والمعتقلين ونشطاء المجتمع المدني، وتقدم خدمات مباشرة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها.

وطالبت الرسالة وزير الخارجية الأميركي بتقديم إحاطة وتقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يومًا، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تقديم أدلة كافية تربط منظمات حقوق الإنسان بـ "النشاط الإرهابي".

وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى قمع المجتمع المدني الفلسطيني والعمل القانوني في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وأيدت الرسالة أكثر من 140 منظمة أميركية بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، ومنظمة جيه ستريت، ومنظمة موف اون، ومركز الحقوق الدستورية، والمعهد العربي الأميركي، وأصوات يهودية من أجل السلام، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية.

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