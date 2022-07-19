وزارة الأوقاف تعلن مواعيد عودة حجاج قطاع غزة
نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الثلاثاء، مواعيد عودة حجاج قطاع غزة إلى أرض الوطن.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن العودة ستكون تبعًا للجدول التالي: أولًاـ الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً سيغادر من المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 2022/7/20م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح البري.
وتابعت أن الفوج الأول موزع على ثلاث رحلات، على النحو التالي: الرحلة الأولى وعددها (140) حاجًا وحاجةً، كما موعد الإقلاع الساعة 03:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 04:15 فجرًا بتوقيت القاهرة.
وأردفت الوزارة: "أما الرحلة الثانية وعددها (298) حاجًا وحاجةً، أما موعد الإقلاع الساعة 04:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:15 فجرًا بتوقيت القاهرة".
وأكملت: "وعلى صعيد الرحلة الثالثة وعددها (298) حاجًا وحاجةً، هذا وموعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:40 فجرًا بتوقيت القاهرة".
وقالت الوزارة: "الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً سيغادر المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 2022/7/21م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح موزعًا على رحلتين، على النحو التالي: الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، كما وموعد الإقلاع الساعة 02:40 ليلاً بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة".
وزادت: "الرحلة الثانية تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، كما موعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:35 فجرًا بتوقيت القاهرة".
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