وزارة الأوقاف تعلن مواعيد عودة حجاج قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الثلاثاء، مواعيد عودة حجاج قطاع غزة إلى أرض الوطن.وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن العودة ستكون تبعًا للجدول التالي: أولًاـ الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً سيغادر من المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 2022/7/20م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح البري.وتابعت أن الفوج الأول موزع على ثلاث رحلات، على النحو التالي: الرحلة الأولى وعددها (140) حاجًا وحاجةً، كما موعد الإقلاع الساعة 03:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 04:15 فجرًا بتوقيت القاهرة.وأردفت الوزارة: "أما الرحلة الثانية وعددها (298) حاجًا وحاجةً، أما موعد الإقلاع الساعة 04:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:15 فجرًا بتوقيت القاهرة".وأكملت: "وعلى صعيد الرحلة الثالثة وعددها (298) حاجًا وحاجةً، هذا وموعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:40 فجرًا بتوقيت القاهرة".وقالت الوزارة: "الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً سيغادر المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 2022/7/21م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح موزعًا على رحلتين، على النحو التالي: الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، كما وموعد الإقلاع الساعة 02:40 ليلاً بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة".وزادت: "الرحلة الثانية تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، كما موعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:35 فجرًا بتوقيت القاهرة".