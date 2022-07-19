شؤون فلسطينية

وزارة الأوقاف تعلن مواعيد عودة حجاج قطاع غزة

وزارة الأوقاف تعلن مواعيد عودة حجاج قطاع غزة
حجاج
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الثلاثاء، مواعيد عودة حجاج قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن العودة ستكون تبعًا للجدول التالي: أولًاـ الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً سيغادر من المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 2022/7/20م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح البري.

وتابعت أن الفوج الأول موزع على ثلاث رحلات، على النحو التالي: الرحلة الأولى وعددها (140) حاجًا وحاجةً، كما موعد الإقلاع الساعة 03:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 04:15 فجرًا بتوقيت القاهرة.

وأردفت الوزارة: "أما الرحلة الثانية وعددها (298) حاجًا وحاجةً، أما موعد الإقلاع الساعة 04:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:15 فجرًا بتوقيت القاهرة".

وأكملت: "وعلى صعيد الرحلة الثالثة وعددها (298) حاجًا وحاجةً، هذا وموعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:40 فجرًا بتوقيت القاهرة".

وقالت الوزارة: "الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً سيغادر المدينة المنورة يوم الخميس الموافق 2022/7/21م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح موزعًا على رحلتين، على النحو التالي: الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، كما وموعد الإقلاع الساعة 02:40 ليلاً بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة".

وزادت: "الرحلة الثانية تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، كما موعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة، وموعد الوصول الساعة 05:35 فجرًا بتوقيت القاهرة".

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