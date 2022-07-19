دولي

لابيد يحلق فوق منصة (كاريش).. ماذا قال؟

لابيد يحلق فوق منصة (كاريش).. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد يائير لابيد، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه تكمن في مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل، إمكانات من شأنها أن تساهم في حل أزمة الطاقة العالمية.

وقال لابيد خلال تحليقه فوق منصة (كاريش) على الحدود مع لبنان: "يمكن للبنان أن يستفيد من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية، من خلال المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أسرع وقت ممكن.

وأشار لابيد إلى أن المنصة الجديدة تشكل مستقبل إسرائيل في مجال الطاقة، وفرصة اقتصادية تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل المنظور".

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