شؤون فلسطينية

نابلس: إصابات بالاختناق وتحطيم مركبات في هجوم للمستوطنين على قرية بورين

نابلس: إصابات بالاختناق وتحطيم مركبات في هجوم للمستوطنين على قرية بورين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن إبراهيم هندي بالحجارة جنوب القرية، وحطموا زجاج ثلاث مركبات تعود للعائلة، مضيفة أن الأهالي تصدوا للهجوم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية المستوطنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا المواطن أسامة عيد عقب اقتحام منزله في القرية.

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