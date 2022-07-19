شؤون فلسطينية

نادي الأسير: جهود حثيثة يبذلها الأسرى في قضية المعتقلين عواودة وريان

نادي الأسير: جهود حثيثة يبذلها الأسرى في قضية المعتقلين عواودة وريان
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير أنّ جهودا حثيثة يبذلها الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، في سبيل إسناد وتحقيق مطلب المعتقلين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أن جلسة جرت بين ممثلي الأسرى والمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان في سجن "الرملة"، والتي جاءت كنتاج للجهود المستمرة من أجل الانتصار لمعركتهما، وتحقيق مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبيّن أنّ المعتقلين ريان وعواودة يواجهان أوضاعًا خطيرة في سجن "الرملة"، وأن أعراضًا ظاهرة بشكل خاص على المعتقل عواودة تؤكد ما وصل إليه من وضع صحي حرج.

ولفت إلى أنّ بعد غد الخميس سيكون هناك جلسة بين ممثلي الأسرى وممثلين عن إدارة معتقلات الاحتلال حول القضية، وسيكون يومًا حاسمًا، بحيث تبنى عليه خطوات الأسرى المساندة للمعتقلين عواودة وريان، ومن المفترض أن يشرع مجموعة من الأسرى بالإضراب عن الطعام إسنادًا لهما في حال واصل الاحتلال تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبهما، علمًا أن مجموعة من الأسرى شرعوا اليوم بإضراب إسنادي لهما.

وأضاف أن خطوات الأسرى هذه تأتي كمحاولة جديدة في إطار محاولات سابقة لحل قضية المعتقلين عواودة وريان، خاصّة في ظل حالة التعنت المستمرة من قبل أجهزة الاحتلال على مدار الشهور الماضية، بما رافقها من عمليات مماطلة وتسويف وضغوط كبيرة واجهها المعتقلان.

والمعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو غرب القدس، مضرب عن الطعام منذ 104 أيام على التوالي، وهو يواجه ظروفا صحية صعبة، حيث يعاني من وجع رأس مستمر وتشويش في الرؤية وحرارة عالية في كل جسده، وانخفاض في السكر والأملاح، ويفقد وعيه باستمرار، ورغم تردي وضعه الصحي فإن إدارة معتقلات الاحتلال تحاول مرارًا التنكيل به عن طريق التفتيشات المستمرة.

وريان معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

فيما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، ومعتقل سابق أمضى سنوات في معتقلات الاحتلال، ويعاني من أوضاع صحية صعبة وخطيرة.

أخبار ذات صلة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر خانيونس ورفح

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر خانيونس ورفح

(حماس) تعقب على عملية الطعن بحي (راموت) بالقدس

(حماس) تعقب على عملية الطعن بحي (راموت) بالقدس

الاقتصاد بغزة: تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع مستوردة

الاقتصاد بغزة: تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع مستوردة

(حماس) تحذر من خطورة الاستجابة لعقد قمّة اقتصادية تكرّس الاحتلال وتنتقص من الحقوق الوطنية

(حماس) تحذر من خطورة الاستجابة لعقد قمّة اقتصادية تكرّس الاحتلال وتنتقص من الحقوق الوطنية

إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس

إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس

بدء مغادرة حجاج قطاع غزة المدينة المنورة إلى أرض الوطن

بدء مغادرة حجاج قطاع غزة المدينة المنورة إلى أرض الوطن

طائرات الاحتلال تستهدف نقطة لقوات &#34;حماة الثغور&#34; شمال القطاع

طائرات الاحتلال تستهدف نقطة لقوات "حماة الثغور" شمال القطاع

(حماس) تعقب على تدشين بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

(حماس) تعقب على تدشين بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس) تحذر من خطورة الاستجابة لعقد قمّة اقتصادية تكرّس الاحتلال وتنتقص من الحقوق الوطنية

(حماس) تحذر من خطورة الاستجابة لعقد قمّة اقتصادية تكرّس الاحتلال وتنتقص من الحقوق الوطنية

(حماس) تعقب على تدشين بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

(حماس) تعقب على تدشين بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

وفاة طالبة توجيهي متأثرة بجراحها بحادث سير ذاتي في الخليل

وفاة طالبة توجيهي متأثرة بجراحها بحادث سير ذاتي في الخليل

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من توظيف الموسم الانتخابي الإسرائيلي لبناء وتوسيع البؤر الاستيطانية العشوائية

"الخارجية" تُحذر من توظيف الموسم الانتخابي الإسرائيلي لبناء وتوسيع البؤر الاستيطانية العشوائية

رام الله: جمعية المستهلك تدعو إلى متابعة إشهار الأسعار

رام الله: جمعية المستهلك تدعو إلى متابعة إشهار الأسعار

وزير الداخلية الأردني: حل مشكلة الاكتظاظ على جسر الملك حسين خلال أيام

وزير الداخلية الأردني: حل مشكلة الاكتظاظ على جسر الملك حسين خلال أيام

حماس: إعلان حركة &#34;نحالا&#34; الصهيونية تدشين بؤر إستيطانية في الضفة عدوان سافر على أرضنا

حماس: إعلان حركة "نحالا" الصهيونية تدشين بؤر إستيطانية في الضفة عدوان سافر على أرضنا

اشتية يتفقد قاعات انعقاد الدورات التدريبية للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

اشتية يتفقد قاعات انعقاد الدورات التدريبية للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

منوعات

قد لا تصدّق مدة الرحلة التي نفذتها كايلي جينر بطائرتها الخاصة

قد لا تصدّق مدة الرحلة التي نفذتها كايلي جينر بطائرتها الخاصة

في أحدث ظهور لها..ياسمين رئيس مستمرة في مسلسل الجرأة

في أحدث ظهور لها..ياسمين رئيس مستمرة في مسلسل الجرأة

على خطى زملائه الفنانين..أحمد مجدي يستعرض عضلاته في الجيم

على خطى زملائه الفنانين..أحمد مجدي يستعرض عضلاته في الجيم

شاهد: عائلة الفنان راغب علامة تحدث ضجة بهذا الفيديو

شاهد: عائلة الفنان راغب علامة تحدث ضجة بهذا الفيديو

بإطلالة بسيطة..أول ظهور للفنانة جنيفر لوبيز بعد زواجها

بإطلالة بسيطة..أول ظهور للفنانة جنيفر لوبيز بعد زواجها

خبر سار لعشاق أغنية (بنت الجيران)..فما هو؟

خبر سار لعشاق أغنية (بنت الجيران)..فما هو؟

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها من إيطاليا بفستان جريء للغاية

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها من إيطاليا بفستان جريء للغاية

هل يكون فيلم (كيرة والجن) الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية؟

هل يكون فيلم (كيرة والجن) الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية؟

لمحبي دنيا سمير غانم..هذا هو موعد عرض فيلمها الجديد (تسليم أهالي)

لمحبي دنيا سمير غانم..هذا هو موعد عرض فيلمها الجديد (تسليم أهالي)

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً في رمضان 2023..وما علاقة عمر كمال؟

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً في رمضان 2023..وما علاقة عمر كمال؟

عربي

مصر: مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 في حادث مروع

مصر: مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 في حادث مروع

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبوظبي

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبوظبي

وقفة أمام البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط

وقفة أمام البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط

مرضى الكلى بليبيا في خطر.. توقف عمليات الغسيل لغياب الأدوية

مرضى الكلى بليبيا في خطر.. توقف عمليات الغسيل لغياب الأدوية