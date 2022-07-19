بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر خانيونس ورفح

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، القنابل المدفعية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خانيونس ورفح جنوب القطاع أطلقت القذائف المدفعية وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض البحر وأجبرتهم على الانسحاب.الجدير بالذكر أن بحرية الاحتلال تطارد الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة بشكل يومي وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتعتدي عليهم بشكل متواصل عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم.