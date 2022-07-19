شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع مستوردة

الاقتصاد بغزة: تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع مستوردة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم  الثلاثاء، قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة للقطاع عبر المعابر التجارية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، ان المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وأوضحت الوزارة ان القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وبينت الوزارة ان الهدف من القرار زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو"

ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.

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