(حماس) تحذر من خطورة الاستجابة لعقد قمّة اقتصادية تكرّس الاحتلال وتنتقص من الحقوق الوطنية

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، من خطورة الاستجابة لما يتم الإعلان عنه من طرف مسؤولين إسرائيليين عن ترتيبات لعقد "قمّة" اقتصادية فلسطينية إسرائيلية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حربه التهويدية والاستيطانية ضدَّ الأرض والشعب الفلسطيني والمقدسات.وأكدت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أنَّ القبول بهذا المسار يعدُّ تسليماً ورضوخاً لمخططات الاحتلال المشبوهة، تحت عنوان ما يسمّى "السلام الاقتصادي"؛ ما يشجّع الاحتلال على فرض المزيد من خطوات الأمر الواقع، التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية وتكرّس أجندته الاحتلالية.