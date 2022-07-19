إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس



بدوره، أشار موقع (حدشوت بيتخون سديه)، إلى أن منفذ عملية الطعن في حي راموت بالقدس، من سكان مدينة رام الله.



اما القناة 12 فقد أعلنت، أن منفذ العملية استخدم مفك براغي، وقام بطعن مستوطن داخل حافلة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (كان) الإسرائيلية، أن عملية طعن، وقعت مساء اليوم الثلاثاء، في حي (راموت) بمدينة القدس، أدت إلى أن إصابة مستوطن.وأشارت القناة، إلى أن قوات الاحتلال أطلقوا النار على منفذ العملية، مما أدى إلى إصابته.من جانبها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن في حي راموت بالقدس، بالغة وخطيرة.