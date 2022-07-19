بدء مغادرة حجاج قطاع غزة المدينة المنورة إلى أرض الوطن



وأوضح البكري أن أول رحلة طيران ستغادر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة فجر يوم غد الأربعاء متوجهة إلى مطار القاهرة الدولي، ومنه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وبين أن رحلات الطيران ستنقل 1200 حاج على مدار يومين، بواقع ثلاث رحلات في اليوم الأول ورحلتين في اليوم الثاني، ليكتمل وصول الحجاج إلى قطاع غزة يوم الخميس المقبل.



وأكد البكري أن سفارة دولة فلسطين في القاهرة على تواصل مستمر مع الوزارة، وقد أتمت كافة الاستعدادات لتسهيل عودة الحجاج بسلام ويسر.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري بدء مغادرة حجاج فلسطين من المحافظات الجنوبية المدينة المنورة مساء اليوم الثلاثاء، والعودة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.