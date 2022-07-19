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شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تستهدف نقطة لقوات "حماة الثغور" شمال القطاع

طائرات الاحتلال تستهدف نقطة لقوات "حماة الثغور" شمال القطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، نقطة لقوات "حماة الثغور" شرق بيت حانون شمال القطاع.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت مساء اليوم الثلاثاء، موقعاً تابعاً لحركة (حماس) شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق نار في وقت سابق من اليوم، نحو مستوطنة نتيف هعسرا.

يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار نحو مستوطنة في شمال "غلاف غزة"، دون وقوع إصابات.

ووفق ما نقلت (القناة 14) الإسرائيلية، فإن الأعيرة النارية التي أطلقت من غزة نحو شاطئ عسقلان (نتيف هعسراه)، سببت أضرار في المكان، وبأعجوبة لم تقع إصابات حيث كان يتواجد عدد  من الأشخاص.

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