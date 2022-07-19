(حماس) تعقب على تدشين بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إعلان حركة (نحالا) الإسرائيلية تدشين بؤر استيطانية في الضفة الغربية، عدوان سافر على الأرضي الفلسطينية، داعية الشعب الفلسطيني للتصدّي له بكل السبل المتاحةوقالت الحركة: "إنَّ إعلان حركة "نحالا" الاستيطانية استعدادها يوم غد الأربعاء، تدشين عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، جريمةٌ منظّمة وانتهاكٌ فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، وهي نتاجٌ لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وللدّعم الأمريكي المفتوح له ولسياساته الاستيطانية والتهويدية".وحملت الحركة، الاحتلال المسؤولية الكاملة من مغبّة تداعيات هذا العدوان ضدّ أرضنا الفلسطينية، وندعو شعبنا الثائر المرابط إلى التصدّي لقطعان المستوطنين، وقطع الطريق عليهم، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم في سرقة الأرض الفلسطينية، عبر تصعيد المقاومة الشاملة بكل السبل المتاحة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرّك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.