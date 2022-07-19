وفاة طالبة توجيهي متأثرة بجراحها بحادث سير ذاتي في الخليل

رام الله - دنيا الوطنتوفيت اليوم طالبة في مرحلة الثانوية العامة تبلغ من العمر 18 عاماً متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها الأسبوع الماضي جراء تعرضها لحادث سير ذاتي بمدينة دورا جنوب الخليل.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن الطالبة المذكورة قد تعرضت لحادث سير ذاتي أثناء قيادتها مركبة غير قانونية بعد إنتهاء فترة إمتحانات الثانوية العامة الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج وأعلن الأطباء عن وفاتها اليوم.وأضاف العقيد ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث في حينها من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه .هذا وناشد العقيد ارزيقات المواطنين بضرورة منع أبنائهم من قيادة مثل هذه المركبات غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين ومقدراتهم.