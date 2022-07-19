غزة: المالية تنفي فرضها أي رسوم جمركية على البضائع الواردة عبر معبر رفح

جديدة على البضائع والأمتعة الواردة مع المسافرين عبر معبر رفح البري كما يُثارعلى مواقع التواصل الإجتماعي.





وقالت المالية في بيان لها: إن "الوزارة تابعت ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض رسوم جمركية جديدة بمعبر رفح البري، مؤكدة على أن القانون الجمركي المعمول به في جمارك معبر رفح البري هو قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 308 لعام 2005، ولا يوجد أي قرار جديد بالخصوص".





ودعت المالية نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والمواطنين لتوخي الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، وضرورة تلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة المالية بغزة فرضها أي رسوم جمركية