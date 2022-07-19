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شؤون فلسطينية

رام الله: جمعية المستهلك تدعو إلى متابعة إشهار الأسعار

رام الله: جمعية المستهلك تدعو إلى متابعة إشهار الأسعار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة غياب إشهار الأسعار عن العديد من المحلات في السوق الفلسطيني الأمر الذي يعد مخالفة قانونية أولا وتضليل للمستهلك الذي يضطر لشراء سلع دون معرفة أسعارها.

وأضافت الجمعية، أن من حق المستهلك الاطلاع على الأسعار قبل قرار الشراء ولا يجوز وضع شروط مجحفى في الحملات والعروض مثل خاضع لشروط الحملة وتكون غير معلنة أو متوفر حتى نفاذ الكمية وقد تنفذ الكمية بعد نصف ساعة من اطلاق العرض لتوريط المستهلك في بضائع أخرى غير ارجة في سلة مشتريات المستهلك.

وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي أن الشركات المستوردة ومن خلال طواقمها التي تتابع الرفوف في المتاجر وتتابع وضع الشركات المنافسة قادرة ان تتابع تفاوت السعر لذات السلعة من استيرادها ووقف هذا التفاوت المجحف من قبل تجار التجزئة، وحسب الجمعية سجلنا هذه الملاحظات في مجال الزيوت النباتية والدقيق والارز من أجل متابعة الشركات لاسعارها والالتزام بالسعر من الشركات وهذا لا يمنع أن يكون السعر منخفضا.

واشارت الجمعية أن الانخفاض الحاد في اسعار الدواجن في السوق بعد ارتفاعات لم تكن محتملة للمستهلك خصوصا خلال ايام شهر رمضان المبارك دفع المستهلك للاقبال على الشراء الا أن الاضرار تطال مربي الدواجن الذين يعتبرون مستهلكين ايضا الامر الذي يتطلب التوازن في العمل من قبل وزارة الزراعة تجاه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

ودعت الجمعية جمهور المستهلكين الى تكثيف تقديم الشكاوى لدى وزارة الاقتصاد الوطني بغض النظر عن تقيمهم لآلية تعاطي جهة الاختصاص مع الشكوى الا أن واجبنا تقديمها وتكرار تقديمها خصوصا عدم اشهار الاسعار، التغول بالاسعار، الاغذية منتهية الصلاحية، وضرورة متابعة الشكاوى التي تتعلق بالادوية ومستحضرات التجميل لدى وزارة الصحة.


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