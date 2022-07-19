عند الحدود مع لبنان.. يائير لبيد يوجه تحذيراً لـ (حزب الله)
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، تحذيراً إلى (حزب الله) اللبناني، وذلك خلال جولة برفقة وزير الجيش، بيني غانتس، عند الحدود مع لبنان.
وقال لبيد: إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصدي لأي تهديد، نحن لا نسعى للمواجهة، لكن أي شخص يحاول المس بسيادتنا أو مواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحًا".
وتابع: "لا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان (حزب الله) غير مقبول، ويمكن أن يجر المنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له"، وفق تعبيره.
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