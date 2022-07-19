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عند الحدود مع لبنان.. يائير لبيد يوجه تحذيراً لـ (حزب الله)

عند الحدود مع لبنان.. يائير لبيد يوجه تحذيراً لـ (حزب الله)
لبيد وغانتس عند الحدود مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، تحذيراً إلى (حزب الله) اللبناني، وذلك خلال جولة برفقة وزير الجيش، بيني غانتس، عند الحدود مع لبنان.

وقال لبيد: إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصدي لأي تهديد، نحن لا نسعى للمواجهة، لكن أي شخص يحاول المس بسيادتنا أو مواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحًا".

وتابع: "لا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان (حزب الله) غير مقبول، ويمكن أن يجر المنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له"، وفق تعبيره.



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