حماس: إعلان حركة "نحالا" الصهيونية تدشين بؤر إستيطانية في الضفة عدوان سافر على أرضنا



وقالت (حماس) في تصريح صحفي لها: إن "إعلان حركة "نحالا" الاستيطانية الصهيونية استعدادها يوم غد الأربعاء، تدشين عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، جريمةٌ منظّمة وانتهاكٌ فاضح للأعراف والمواثيق الدولية".



وأضافت: أن "إعلان "نحالا" نتاجٌ لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وللدّعم الأمريكي المفتوح له ولسياساته الاستيطانية والتهويدية".



وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة من مغبّة تداعيات هذا العدوان ضدّ أرضنا الفلسطينية.





ودعت "شعبنا الثائر المرابط إلى التصدّي لقطعان المستوطنين، وقطع الطريق عليهم، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم في سرقة أراضينا، عبر تصعيد المقاومة الشاملة بكل السبل المتاحة".





كما ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرّك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إعلان حركة "نحالا" الصهيونية تدشين بؤر إستيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا.