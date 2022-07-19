اشتية يتفقد قاعات انعقاد الدورات التدريبية للجنة الوطنية للمخيمات الصيفية















رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء، محمد اشتية، قاعات انعقاد الدورات التدريبية التي تعقدها اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية للمدراء والمنشطين والمتطوعين تمهيدا لانطلاق مخيماتها الصيفية في المحافظات الشمالية والجنوبية للعام 2022، تحت شعار "القدس في عيوننا"، اليوم الثلاثاء في مدرسة ذكور رام الله الثانوية، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية موسى أبو زيد.وأكد رئيس الوزراء أهمية الدورات التدريبية التمهيدية لتنفيذ المخيمات الصيفية، لدورها في تعزيز هويتنا وتاريخنا وتراثنا، إضافة إلى لعبها دوراً أساسياً في تعزيز التربية الوطنية لأطفالنا.ودعا اشتية القائمين على تنفيذ المخيمات الصيفية إلى تجيير هذه المخيمات لتكون أداة من أدوات المعرفة الجديدة، والعمل على تحويل كل ما هو سلبي في عقول أطفالنا إلى إيجابي للمضي قدما نحو المستقبل، وزرع الثقة في نفوسهم من خلال تعليمهم الحوار.وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، وعلى رأسها رئيس اللجنة موسى أبو زيد والمؤسسات الشريكة لتنفيذ هذه المخيمات.بدوره، شكر أبو زيد رئيس الوزراء على هذه الزيارة، مؤكداً أنها تمثل دعماً وتعزيزاً لعمل اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، ومدى أهمية تنفيذها لأطفالنا، لحاجتهم للقيام بالأنشطة والبرامج التي تدخل في صلب احتياجاتهم وأولوياتهم.