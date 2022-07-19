"مركزية فتح" تعقد اجتماعاً في رام الله

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعاً لها، في مكتب نائب رئيس الحركة، بحضور أعضاء اللجنة المركزية.وأعربت اللجنة المركزية عن تأييدها ودعمها الكامل للموقف الفلسطيني الواضح والصريح الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس، خلال لقائه الرئيس الأميركي في بيت لحم، والتي عبرت عن آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وناقشت اللجنة المركزية، عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الداخلية للحركة، واتخذت جملة من القرارات الهادفة لتصويب الوضع التنظيمي واستنهاض قدرات الحركة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.وحيّت "مركزية فتح" أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مؤكدة أن قضيتهم هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني، ولن نقبل المساس بهم أو بحقوقهم مهما كانت الضغوطات.كما حيّت صمود أبناء شعبنا في مختلف أماكن الوطن، وتصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والمتطرفين منهم، مشددة على ضرورة مشاركة الجميع في المقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي لمواجهة التصعيد الاسرائيلي الخطير ضد شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية .وقررت اللجنة المركزية استمرار إجتماعاتها انطلاقا بما تم الاتفاق عليه حول آليات توقيت تنفيذ قرارات المجلس المركزي، حيث جرى تقييم بحث السبل الكفيلة بمواجهة المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما قدمت اللجنة المركزية التعازي بشهيد الرياضة اللاعب كابيلو جوني ماليسا لاعب فريق SA Development الجنوب أفريقي، الذي قضى غرقا في مدينة أريحا خلال تواجده في فلسطين برفقة فريقه الذي وصل إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تقدمت بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لحكومة جنوب افريقيا وذويه وأصدقائه ولاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم والأسرة الرياضية ولعموم أبناء الشعب الجنوب أفريقي الصديق.