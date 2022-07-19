صورة.. "الإعلامي الحكومي" بغزة ينوه بشأن إعلان وزارة المالية على المعابر





وقال معروف في التنويه الذي كتبه عبر حسابه على (فيسبوك)، إن "إعلان وزارة المالية على المعابر هو تنويه يتم تجديده على المعابر كل فترة من باب التأكيد وإعلام المسافرين بالإجراءات المتبعة أساسًا ومعمول بها منذ عام 2005 م، بناء على قرار مجلس الوزراء تحت رقم 308".





وأصدرت وزارة المالية، بغزة، تنويهاً بشأن البضائع والحاجيات المسموح بدخولها من قبل المواطنين العائدين من مصر.













رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، تنويهاً، بشأن إعلان وزارة المالية على المعابر.