ماذا جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عباس ونظيره الروماني؟





وكان الرئيس عباس تبادل الأوسمة والهدايا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانس.

وقلّد الرئيس عباس يوهانس، القلادة الكبرى من وسام دولة فلسطين تقديرا لقيادته الحكيمة وإسهاماته في دعم جهود السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتثمينا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين ورومانيا.

كما قلّد يوهانس، الرئيس عباس، الوسام الوطني لنجمة رومانيا، تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين رومانيا وفلسطين.



رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا العمل على تعزيزها.وثمن الرئيس عباس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، في العاصمة الرومانية بوخارست، دعم رومانيا السياسي والاقتصادي لإسناد مؤسساتنا الوطنية.وشكر الرئيس مواقف نظيره الروماني الثابتة لدعم قضية السلام في المنطقة، وحق شعبنا في الحرية والاستقلال، مؤكدا أهمية التوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة، تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.وأكد الرئيس عباس أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لخلق مبادرات لمنع تدهور الأوضاع قبل فوات الأوان، لأن انهيار حل الدولتين المستند للشرعية الدولية سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة.وأضاف: بالرغم من كل ذلك، فإننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.