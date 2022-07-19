رام الله: الشرطة تعلن استعداداتها لاستقبال نتائج الثانوية العامة

أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء، عن استعداداتها لاستقبال نتائج الثانوية العامة من خلال خطة أعدتها إدارة العمليات المركزية بالشرطة.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الخطة تشمل تأمين اعلان النتائج للدورة الأولى وكذلك متابعة بائعي ومطلقي الألعاب النارية والرصاص، كذلك العمل على الحد وملاحقة السلوكيات السلبية والمخالفات المرورية التي ترافق الاحتفالات بالنتائج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.





وأضافت: أن الشرطة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم ومكاتبها لتأمين اعلان النتائج وما يتبعه من تأمين المكاتب والمديريات اثناء استلام وتصديق الشهادات ومع الأجهزة الأمنية من خلال عمل جولات تفتيشية مسبقة على المحال التي تقوم ببيع المفرقعات والألعاب النارية.





وأكدت أن هذا العمل يأتي جنباً الى جنب مع العمل الاعتيادي واليومي الذي تقوم به الشرطة من حفظ للأمن وتوفير الامن والأمان للمواطنين، وإذ تدعو الشرطة كافة الطلبة وأولياء الأمور إلى تفهم أي إجراءات تقوم بها وتدعوهم الى الابتعاد عن المخالفات الخطرة والاحتفال بشكل لا يخالف القانون ولا يعرض حياة أبنائهم والاخرين للخطر.

رام الله - دنيا الوطن