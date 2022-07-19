جلسة جديدة تُعقد غدًا للأسير محمد الحلبي





وأضاف: بأن الاحتلال وجه نفسه في قضية الأسير الحلبي بمأزق، وذلك بعد محاولات عديدة للضغط عليه حتّى يعترف بالتهم الموجه له، ومحاولة إقناعه بإتمام أي صفقة لإنهاء القضية، فمجرد أنّ الاحتلال حاول ساعيًا في إتمام صفقة لتوفير مزيد من الجهد المبذول في اختلاق الأكاذيب على مدار سنوات، يؤكد أنّ هذه التهم مجرد افتراء.



رام الله - دنيا الوطنتُعقد يوم غد الأربعاء جلسة محكمة جديدة للأسير محمد الحلبي في محكمة "بئر السبع"، وهي الجلسة رقم 171 التي تُعقد له منذ اعتقاله عام 2016.وقال نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن محكمة الاحتلال كانت قد أدانت الأسير محمد الحلبي بمجموعة من التهم في تاريخ 15 من حزيران/يونيو الماضي بعد سنوات، خلالها عمل الاحتلال على هندسة التهم واختلاق الروايات، وما كان على المحكمة إلا التنفيذ وهذا ما حصل فعليًا من خلال "إدانته"، وذلك في إطار عملية انتقامية ممنهجة.