شؤون فلسطينية

منظمة دولية تدين اعتقال الاحتلال الصحفي الفلسطيني "عامر أبو عرفة" بالضفة

منظمة دولية تدين اعتقال الاحتلال الصحفي الفلسطيني "عامر أبو عرفة" بالضفة
الأسير عامر أبو عرفة
رام الله - دنيا الوطن
أدنت منظمة (سكاي لاين) الدولية لحقوق الإنسان، اعتقال جيش الاحتلال، للصحفي الفلسطيني، عامر أبو عرفة بعد مداهمة منزله في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وشددت المنظمة على أن استمرار ممارسات الجيش الإسرائيلي غير المبررة تجاه الصحفيين تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي التي كفلت الحماية الكاملة لهم.

وقالت المنظمة في بيانٍ صدر عنها اليوم الثلاثاء، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي داهمت الساعة الثالثة فجر اليوم الثلاثاء (19 يوليو)، منزل الصحفي "عامر أبو عرفة"، مراسل وكالة شهاب الإخبارية، واعتقلته بعد تفتيش المنزل وترويع سكانه.

وأشارت "سكاي لاين" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي "أبو عرفة" للاعتقال والاحتجاز على خلفية عمله الصحفي، إذ تكرر ذلك عدة مرات سواء من الجيش الإسرائيلي أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وذكرت المنظمة الحقوقية بأن اعتقال "أبو عرفة" يأتي استمرارًا لسياسة الجيش الإسرائيلي في اعتقال الصحفيين وإعاقة عملهم، مذكرة بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت قبل نحو شهر الصحفي "مصعب قفيشة" الذي يعمل في راديو علم، ومراسلاً لبعض الوكالات المحلية ومواقع الإنترنت، بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل أيضًا.

وأكدت "سكاي لاين" على أنه باعتقال الصحفي "أبو عرفة" يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 18 صحفيًّا، بعضهم يقضي أحكامًا بالسجن والبقية معتقلون إداريا، وهو نمط اعتقال مخالف للقانون، إذ لا يتم الاعتقال على تهم علنية إنما يحتجز تعسفيا بدعوى وجود ملف سري.

وأبرزت المنظمة إلى ارتفاع حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد حرية الصحافة خلال النصف الأول منذ العام الجاري، والتي بلغت أكثر من (412) انتهاكًا، وفق معطيات لجنة دعم الصحفيين، والتي وصلت ذروتها بقتل الصحفية الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة" في 11 أيار/مايو الماضي، خلال تغطيتها اقتحام للقوات الإسرائيلية في جنين، وأصيب معها زميلها "علي سمودي" بعيار نار في ظهره.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد تم رصد (18) انتهاكاً، تنوعت ما بين تمديد اعتقال صحفيين أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، وإصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في السجون الإسرائيلية.

بدورها، عبرت منظمة سكاي لاين الدولية عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، مشددة على أن سياسة الاعتقال والملاحقة والقيود التي تفرضها إسرائيل على حرية عمل الصحفيين، تنتهك وبشكل خطير مجموعة كبيرة من المواثيق الدولية التي كفلت الحماية الخاصة للصحفيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وممارسة دور أكثر فعالية في هذا الجانب.

واختتمت "سكاي لاين" بيانها، بمطالبة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة لاتخاذ إجراءات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين والحريات الإعلامية في فلسطين، وضمان عمل الصحفيين دون ملاحقة أو ترهيب.

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