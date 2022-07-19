شؤون فلسطينية

"المرور": وفاة طفلة متأثرة بجراح أُصيبت بها جراء حادث دهس بخانيونس

"المرور": وفاة طفلة متأثرة بجراح أُصيبت بها جراء حادث دهس بخانيونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الثلاثاء، عن وفاة طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء دهسها من قبل مركبة مسا أمس الاثنين في محافظة خانيونس.

وأوضحت "المرور"، في تصريح مقتضب، نشرته موقع وزارة (الداخلية)، أن الطفلة تالا محمد سليمان أبو سحلول (4 سنوات) توفيت جراء دهسها من قبل مركبة من نوع  فلوكس مساء أمس الإثنين بقيادة السائق أحمد (ع، ص) 20 عاماً بمنطقة الحي الهولندي في محافظة خانيونس.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

أخبار ذات صلة

انتحل صفة رجال أمن وأطباء.. القبض على مطلوب للعدالة منذ 5 سنوات برام الله

انتحل صفة رجال أمن وأطباء.. القبض على مطلوب للعدالة منذ 5 سنوات برام الله

للنظر بتمديد أمر عزله الانفراديّ.. جلسة جديدة تُعقد للأسير أحمد مناصرة غداً

للنظر بتمديد أمر عزله الانفراديّ.. جلسة جديدة تُعقد للأسير أحمد مناصرة غداً

غانتس يقرر منع خطة إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة

غانتس يقرر منع خطة إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة

&#34;الخارجية&#34;: جرائم الاحتلال والمستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية لإغلاق الباب أمام حل الدولتين

"الخارجية": جرائم الاحتلال والمستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية لإغلاق الباب أمام حل الدولتين

الشيخ: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة

الشيخ: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة

بما في ذلك إيران.. الصالحي يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن العلاقات الإقليمية

بما في ذلك إيران.. الصالحي يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن العلاقات الإقليمية

رئيس سلطة الطاقة يوضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل ارتفاع تعرفة الكهرباء

رئيس سلطة الطاقة يوضح لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ارتفاع تعرفة الكهرباء

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 11 فلسطينيًا وسط إطلاق نار بالضفة

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 11 فلسطينيًا وسط إطلاق نار بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34;: وفاة طفلة متأثرة بجراح أُصيبت بها جراء حادث دهس بخانيونس

"المرور": وفاة طفلة متأثرة بجراح أُصيبت بها جراء حادث دهس بخانيونس

&#34;الخارجية&#34;: جرائم الاحتلال والمستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية لإغلاق الباب أمام حل الدولتين

"الخارجية": جرائم الاحتلال والمستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية لإغلاق الباب أمام حل الدولتين

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 11 فلسطينيًا وسط إطلاق نار بالضفة

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 11 فلسطينيًا وسط إطلاق نار بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

تعرف على اسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على اسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

3 إصابات بالرصاص الحي بعد اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد بنابلس

3 إصابات بالرصاص الحي بعد اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد بنابلس

الرئيس عباس يستقبل مفتي رومانيا الشيخ مراد يوسف

الرئيس عباس يستقبل مفتي رومانيا الشيخ مراد يوسف

أجواء شديدة الحرارة.. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة

أجواء شديدة الحرارة.. طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة

منوعات

هل يكون فيلم (كيرة والجن) الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية؟

هل يكون فيلم (كيرة والجن) الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية؟

لمحبي دنيا سمير غانم..هذا هو موعد عرض فيلمها الجديد (تسليم أهالي)

لمحبي دنيا سمير غانم..هذا هو موعد عرض فيلمها الجديد (تسليم أهالي)

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً في رمضان 2023..وما علاقة عمر كمال؟

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً في رمضان 2023..وما علاقة عمر كمال؟

بأجواء تميّزت بالفخامة..هنادي الكندري تستقبل مولودها الجديد

بأجواء تميّزت بالفخامة..هنادي الكندري تستقبل مولودها الجديد

رسمياً..زواج جنيفر لوبيز من بن أفليك بعد قصة حب استمرت 20 عاماً

رسمياً..زواج جنيفر لوبيز من بن أفليك بعد قصة حب استمرت 20 عاماً

لماذا بكى الفنان محمد منير في حفله الأخير؟

لماذا بكى الفنان محمد منير في حفله الأخير؟

بعد إجرائه عملية قلب مفتوح..حقيقة فقدان الفنان محمد عبد الرحمن النطق

بعد إجرائه عملية قلب مفتوح..حقيقة فقدان الفنان محمد عبد الرحمن النطق

بعد استقالته من النقابة..هل تخلّى هاني شاكر عن جنسيته المصرية؟

بعد استقالته من النقابة..هل تخلّى هاني شاكر عن جنسيته المصرية؟

مايوه هبة مجدي يثير الجدل..لن تصدق سعره

مايوه هبة مجدي يثير الجدل..لن تصدق سعره

من طائرته الفاخرة..محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

من طائرته الفاخرة..محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

عربي

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبوظبي

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبوظبي

وقفة أمام البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط

وقفة أمام البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط

مرضى الكلى بليبيا في خطر.. توقف عمليات الغسيل لغياب الأدوية

مرضى الكلى بليبيا في خطر.. توقف عمليات الغسيل لغياب الأدوية

لن ننجرّ &#34;لفتنة عمياء&#34;.. &#34;حزب الدعوة&#34; العراقي يصف تسريبات المالكي بـ&#34;الاستراق&#34;

لن ننجرّ "لفتنة عمياء".. "حزب الدعوة" العراقي يصف تسريبات المالكي بـ"الاستراق"