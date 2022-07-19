"المرور": وفاة طفلة متأثرة بجراح أُصيبت بها جراء حادث دهس بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الثلاثاء، عن وفاة طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء دهسها من قبل مركبة مسا أمس الاثنين في محافظة خانيونس.وأوضحت "المرور"، في تصريح مقتضب، نشرته موقع وزارة (الداخلية)، أن الطفلة تالا محمد سليمان أبو سحلول (4 سنوات) توفيت جراء دهسها من قبل مركبة من نوع فلوكس مساء أمس الإثنين بقيادة السائق أحمد (ع، ص) 20 عاماً بمنطقة الحي الهولندي في محافظة خانيونس.وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.