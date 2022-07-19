شاهد: صحفي إسرائيلي يتمكن من دخول مكة ومقترباً من الكعبة وجبل عرفة

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مراسلها جيل تماري، أصبح أول مراسل إسرائيلي، يتمكن من دخول مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية والشروع في رحلة فيها.كما أكدت القناة، أن "المراسل اقترب من برج الساعة والكعبة، والوصول إلى جبل عرفة".وشهدت الأيام القليلة الماضية، وتحديداً خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، قراراً أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إنها بـ "فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء". ما يعني أنها تشمل الطائرات الإسرائيلية.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك جاء "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية".كما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، ران كوخاف، أن طائرة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، حلقت فوق أراضي السعودية قبل ثلاثة أشهر.وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن قرار المملكة رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي، ليس إشارة للدفع باتجاه علاقة مستقبلية مع إسرائيل.وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي في جدة، يوم السبت "هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" مضيفًا أنه "ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة".