انتحل صفة رجال أمن وأطباء.. القبض على مطلوب للعدالة منذ 5 سنوات برام الله

قالت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على مطلوب للعدالة، قام بانتحال صفة رجال الأمن وأطباء وفنيي مختبرات، لتنفيذ عمليات نصب واحتيال على المواطنين.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن المقبوض عليه مطلوب للأمن منذ خمس سنوات وفار من وجه العدالة وقام بتغيير مكان سكنه عدة مرات ما بين رام الله وجنين وضواحي القدس من أجل تضليل العدالة.





وأضافت: تم القبض عليه في بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين بعد عمليات تنسيق بين شرطة محافظة رام الله وجنين وبمتابعة حثيثة من قبل إدارة المباحث العامة.





وأضافت الشرطة، أنه تم إلى الآن تسجيل ما يقارب من 35 شكوى ضد المشتبه فيه وما زال البحث جار حيث من المتوقع تسجيل المزيد من الشكاوى ضده، وتركزت معظم الشكاوى حول النصب والاحتيال المالي.

رام الله - دنيا الوطن