غانتس يقرر منع خطة إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة





وبحسب (إذاعة جيش الاحتلال) الإسرائيلي،فإن غانتس أوضح أن خطة حركة "نحلاه"، "نشاط غير قانوني، وأن قوات الأمن تستعد لمنعه".



ودعت جماعات استيطانية لإقامة بؤر جديدة في أراضي الضفة الغربية، ضمن خطة لتوسيع دائرة الاستيطان في أراضي الضفة والنقب والجليل، والمباشرة بها يوم غد الأربعاء، بإقامة نحو 20 بؤرة استيطانية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم الثلاثاء، منع خطة إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.وأكد غانتس أن هذا القرار جاء رداً على خطة حركة "نحلاه" الاستيطانية لإقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية غدًا.