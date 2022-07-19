بعد يوم من وصوله الرباط.. كوخافي يلتقي وزير الدفاع المغربي





وكان كوخافي وصل مساء أمس إلى الرباط، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن تتناول اجتماعاته إلى جانب الأمور الأمنية الثنائية موضوع التحالف الإقليمي لـ "تحجيم النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقبل توجهه إلى المغرب، وجه رئيس أركان جيش الاحتلال، رسالة الى إيران خلال حفل تسليم وتسلم القيادة على قيادة الجبهة الداخلية، قال فيها إن "إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي".



وأضاف: أن "إعداد الجبهة الداخلية للحرب تعتبر مهمة يجب تسريعها في السنوات المقبلة خاصة في ظل الامكانية ان نحتاج للعمل ضد التهديد النووي".





وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن الاستعدادات للعمل العسكري ضد البرنامج النووي تحظى بالأولوية في الجيش، وتتضمن مجموعة متنوعة من الخطط العسكرية، خصصت لها الكثير من الموارد، ومنها التسلح بالأسلحة المناسبة، وعمل الاستخبارات والتدريب.



رام الله - دنيا الوطنيلتقي رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي اليوم الثلاثاء، وزير دفاع والمفتش العام للقوات المسلحة في المملكة المغربية.