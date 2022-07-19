الشيخ: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة





وقال الشيخ في تغريدة له: إننا "نجري اتصالات مكثفة مع الأشقاء في الأردن لإيجاد حلول لهذا الوضع المآساوي الذين يعيشه المواطنون الفلسطينيون في حركة تنقلهم".





وطالب الوزير السلطات الإسرائيلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في تنقلهم عبر معبر الكرامة.





رام الله - دنيا الوطنحمل رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزيرحسين الشيخ الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة " جسر الملك حسين".