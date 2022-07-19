شؤون فلسطينية

الشيخ: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة

الشيخ: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة
صورة توضيحية لمعبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
حمل رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزيرحسين الشيخ الحكومة الإسرائيلية  مسؤولية الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة " جسر الملك حسين". 

وقال الشيخ في تغريدة له: إننا "نجري اتصالات مكثفة مع الأشقاء في الأردن لإيجاد حلول لهذا الوضع المآساوي الذين يعيشه المواطنون الفلسطينيون في حركة تنقلهم".

وطالب الوزير السلطات الإسرائيلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في تنقلهم عبر معبر الكرامة.


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