توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبوظبي

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير ووزير انتقال الطاقة أنييس بانييه روناتشر، مع وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر





وبحسب ما نقلت قناة (فرانس 24) عن بيان للحكومة الفرنسية، فإن باريس وأبوظبي وقعتا بعد وصول ابن زايد "اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة".



وقالت الحكومة الفرنسية في البيان إن "الهدف من الشراكة هو تحديد المشاريع الاستثمارية المشتركة في فرنسا أو الإمارات أو أي مكان آخر في العالم في مجالات الهيدروجين أو الطاقات المتجددة أو حتى الطاقة النووية".



وجاءت الاتفاقية في الوقت التي تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي، بما فيها توسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية على خلفية الحرب التي شنتها موسكو ضد كييف.





وذكرت "فرانس 24" أن ماكرون سيقلد الشيخ محمد بن زايد شارة الصليب الأكبر من وسام جوقة الشرف الوطني وهدية عبارة عن نسخة من عام 1535 لخريطة عالم الجغرافي الألماني لورنز فرايز لشبه الجزيرة العربية.

رام الله - دنيا الوطنوقع، أمس الإثنين، "اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة".