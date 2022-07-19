وقفة أمام البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للرباط

رام الله - دنيا الوطننظم عدد من النشطاء والمواطنين وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، مساء أمس الاثنين، احتجاجاً على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، للبلاد.وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد تجمعت فعاليات وشخصيات مدنية وحقوقية مغربية ومواطنين بالساحة المقابلة للبرلمان المغربي في العاصمة المغربية الرباط، ضمن وقفة شعبية رفضا واحتجاجا على زيارة كوخافي، الذي وصل مساء أمس إلى الرباط.وردد المحتجون شعارات تستنكر زيارة كوخافي إلى الرباط، معتبرين أن حلوله بأرض المملكة "جريمة تطبيعية جديدة ضد الشعب المغربي والفلسطيني وشعوب الأمة".