مصرع 13 سجينا في سجن بالإكوادور

أعلنت هيئة إدارة السجون في الإكوادور، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 سجينا وأصابة آخران بجروح في عراك اندلع في سجن بالإكوادور.وقالت هيئة إدارة السجون عبر تغريدة على "تويتر" إن "العراك اندلع في سجن بيلافيستا بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس (80 كلم غرب العاصمة كيتو)، وقد أسفر عن مقتل 13 سجينا وإصابة اثنين آخرين بجروح"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ويذكر أنه نفس السجن الذي قتل فيه 44 سجينا في ايو في اشتباكات دموية دارت يومها بين عصابتين متناحرتين.وغالبًا ما تشهد سجون الإكوادور اشتباكات عنيفة ووحشية بين عصابات متناحرة.وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ، إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد نحو 39 ألفا، في حين أن طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفا، ويتولى 1500 حارس مراقبة هذه السجون، في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود 4 آلاف عنصر.