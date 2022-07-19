وزارة المالية الإسرائيلية تعلن عن مخططات لخفض أسعار الوقود

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، عن نوايا ومخططات لخفض أسعار الوقود بعد الارتفاع الأخير مطلع تموز/ يوليو 2022.وأكد ليبرمان في تصريحات عبر موقع هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، أنه "ينوي خفض أسعار الوقود بواسطة الأرباح التي تجنيها إسرائيل من أسهم الشركات الحكومية بمبلغ مليار و400 مليون شيكل".وأوضح ليبرمان، أن ارتفاع الأسعار في إسرائيل يقل بحوالي نصف ما هو عليه حول دول العالم، مشيراً إلى أنه لا ينوي انتهاج سياسة اقتصادية تخدم المصالح الانتخابية.